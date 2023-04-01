Bahçeli’den deprem bölgesi için açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, deprem bölgesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

2020 yılında yaşanan deprem sonrasında bu güzel konutların yapılması burada da insanlarımızın huzurlu ve mutlu yuvaya taşınması hepimizin gurur kaynağıdır.

11 ilimizde asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldık.