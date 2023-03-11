Bahçeli’den depremzedeler için talimat

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremzedelere yardım için talimat verdi.

6 Şubat’taki şiddetli depremler sonrası partiler yaklaşan seçimler için stratejilerinde değişikliğe gitti. AK Parti’nin ardından MHP’de ‘deprem’ odaklı seçim kampanyası oluşturacak. Bu kapsamda MHP Lideri Bahçeli, seçim kampanyasının “deprem felaketinde yaşamını yitirenlere saygı” çerçevesinde oluşturulması, afetten etkilenen 11 ilde seçim kampanyası yerine depremzedelere destek çalışması yürütülmesi talimatı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti yetkililerine, seçim kampanyasının deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlara saygı çerçevesinde oluşturulması talimatını verdi. Bu kapsamda MHP, yaklaşan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri için 11 ilde seçim kampanyası yerine “depremzedelere destek” çalışması yürütecek.

Bahçeli, yarın parti genel merkezinde “seçim” ve “afet” gündemiyle MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Seçim çalışmalarının masaya yatırılacağı toplantıda, yine bu kapsamda daha önce gerçekleştirilen “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” ve “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” ile “Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun” temalı program ve etkinliklerdeki izlenimler ele alınacak.

Toplantıda, MHP’nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ve depremzede vatandaşların talep ve sorunlarının çözümüne yönelik öneriler de değerlendirilecek.

GENELGE GÖNDERECEK

MHP, 11 ilde seçim kampanyası yerine “depremzedelere destek” çalışması yürütecek

Genel Başkan Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimini açıklamasının ardından hem genel merkez hem teşkilat bazında seçim çalışmalarını başlatacak. Bahçeli, bu kapsamda öncelikle il, ilçe ve belde teşkilatlarına partisinin seçim çalışmaları ile çalışmalarda dikkat edilecek ilkelerin yer aldığı bir genelge gönderecek.

SEÇİM KAMPAYASINDA SAYGI HASSASİYETİ

Seçim çalışmalarında “Aday belli karar net” ve “Aziz milletim sıra sende” sloganlarını kullanacak MHP, kampanya hazırlıklarında sona geldi.

Parti yetkililerinden deprem bölgesiyle ilgili sürekli bilgi alan Bahçeli, seçim kampanyasının deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlara “saygı” çerçevesinde oluşturulmasını istedi.