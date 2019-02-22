Bahçeli’den derbi açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, heyecanla beklenen dev derbi hakkında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yemekte buluştuğu medya mensuplarıyla sohbetinde Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Beşiktaşlı olan MHP lideri Devlet Bahçeli’den bu karşılaşma ile ilgili açıklama geldi.

MHP Lideri Bahçeli: “Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin berabere kalmasını tavsiye ederim. Beşiktaş yenilirse ayıp olur. Yenerse de Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. ‘Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım’ yaklaşımı Beşiktaş’a yakışmaz. Kartallar yüksek uçar.” ifadelerini kullandı.

TRT