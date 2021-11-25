Bahçeli’den döviz kuru için açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefa da olsa, sefa da olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz.” dedi. Bahçeli, “Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak, mandacılarla, vesayetçilerle, hainlerle hesaplaşma bu tarihte olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayanların tetikte beklediğini söyleyen Bahçeli, “Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır. Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Türkiye ekonomisinin malum bazı yapısal zaaf ve açmazları varsa da bunlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır. Tehdit saçan gelişmeler karşısında, devlet milletiyle kenetlenmiş, milli duruş iç ve dış komploya karşı direnç ve dik duruş göstermiş, göstermeye de devam edecektir. Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefa da olsa, sefa da olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz. Biz milletimizin yanındayız, devletimizin arkasındayız” dedi.