Bahçeli’den Erdoğan’a tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebriklerini iletti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tahıl zirvesinde ortaya koyduğu gayretler için tebrik etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bahçeli görüşmede Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya makamlarıyla ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yürüttüğü süreç neticesinde imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu. Bahçeli, bu süreçte ortaya koyduğu gayret için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Erdoğan da Bahçeli’ye teşekkür etti.