Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Erdoğan’ın adaylığı hakkında açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerindeki adaylığıyla ilgili Bahçeli net konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle; Bugün sabah saatlerinde, Yeşilçam’ın duayeni, Türk tarihini sevdiren filmlerin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın’ı kaybettik. Vefatından büyük üzüntü duydum. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren, çizgisini değiştirmeyen duruşu ve vasfıyla herkeste hayranlık uyandıran Cüneyt Arkın her zaman hatırlanacaktır. Merhum Arkın milyonların kalbine taht kurmuştu. Duruşuyla ve ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman hatırlanacaktır. Cenab Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, sinema camiasına sabırlar diliyorum. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Biz günün adamı değil, hakikatın adamı olmak için çalışacağız. Yerinde saymak demek geriye gitmek demektir. Hep ileriye gideceğiz. En büyük makam, en büyük hak çalışanlara aittir. Karşımızdaki okyanusu bakarak geçemeyiz. Zorlukları boş bahanelere sığınarak yenemeyiz. Hamle üstünlüğünü elimizde tutacağız, hiçbir zaman umutsuzluğun pençesine düşmeyeceğiz. İşleyen demire pas yapışmaz, emek olmadan yemek olmaz.

MHP, adım adım 2023’ün temel taşlarını döşemektedir. Bugünün işini yarına bırakmadan çalışıyoruz, üretiyoruz. Geceyi gündüzle buluşturup, çalışmanın erdemiyle yoğruluyoruz.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI

18 Şubat’tan bugüne kadar 589 ilçemizi ziyaret ederek MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın mesajlarını taşıdık, vatandaşlarımızla görüştük.

Zafer benim diyebilenlerin mükafatıdır. Hem farelerin şerrini defedeceğiz hem ambarımızı doldurmanın gayretinde olacağız. Cumhur İttifakı’nın önü açıktır, zillet ittifakının önü kapalıdır. Cumhur İttifakı’nın iktidar yürüyüşünü durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Zillet ittifakı fazla heyecan yapmasın, havlu atıp nal toplayacakları günler yakındır. Seçim 18 Haziran 2023’te yapılırsa 356 gün kalmıştır. 24 Haziran’da yapılan seçimin üzerinden geçen 4 yılda kimin vatan sevdalısı kimin işbirlikçi ve Türkiye karşıtı olduğunu tescillemiştir.