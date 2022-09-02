Bahçeli’den erken seçim açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarını kesin bir dille yalanladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde ortak yapılan Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantılarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Çeşitli kişilere karşı kamuoyunda geniş yer bulan iddialara değinen Bahçeli, isim vermeden yargıya ve Meclis’e işaret etti. “Adeta FETÖ iddialarını aratmayan şaibe ve şüphe yüklü iddialar 2023 umutlarını asla kıramayacaktır” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Son gelişmeler göstermiştir ki, sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. 1 Ekim’de TBMM çalışmalarına başlar başlamaz sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılarak büyüyen huzur ve güvenliğimizi yutan kara delik hukuki bir temele bağlanmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyasete alet edilmesinin bir yaptırımı olmalıdır.” Konuşmasında seçimin haziranda yapılacağını kaydeden Bahçeli, ‘ilkbaharda erken seçim’ iddialarına ilişkin bir soru üzene “Seçimlere 9 ay, 18 gün vardır, onu beklemek lazım” yanıtı vererek erken seçim olasılığına kapıyı kapattı. Bahçeli seçim çalışmalarına da 4 Eylül’de Sivas’ta start vereceklerini belirtti.

Millet İttifakı’na ilişkin de MHP lideri Bahçeli, “Bu düşkün ve düşük ittifakın aynı şeyleri söylediklerinin ifadesine rağmen henüz Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meçhuldür, muammadır. Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır” ifadelerini kullandı.