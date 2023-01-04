Bahçeli’den erken seçim açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçime dair açıklama yaptı.

Bahçeli, EYT düzenlemesiyle ilgili “EYT sorunu gündemden tamamen çıkmış olacaktır. Meclis’te gereğini yapacağız.” dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, “Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın, biz her ikisine de varız. Muhalefet kendi aralarında uzlaşmaktan aciz.” ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Altılı masaya yüklenen Bahçeli, “Kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Bunlarla da hiç işimiz olmaz. MHP anlayana az anlamayana da çok gelir. Ahlaksızlara diyorum ki defalarca açılıp hiç tat vermiyorsunuz.” sözleriyle tepki gösterdi. Bahçeli’den erken seçim için gündeme oturacak bir çıkış geldi. Bahçeli, “Biz varız” mesajı verdi. MHP Lideri, yaş şartı olmaksızın ilan edilen EYT düzenlemesi ile ilgili ise “TBMM’de gereğini yapacağız.” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

2023 yılının ilk grup toplantısında hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sosyal medya platformlarımdan, televizyonlardan toplantımızı takip eden kardeşlerimizi hasret ve muhabbetle kucaklıyorum.

YENİ YIL TEBRİĞİ

Tüm İslam aleminin yeni yılını içtenlikle tebrik ediyorum.

2023 yılı Türkiye’nin 100 yıllık tecrübe yıldır. 2023 yılı Türkiye’nin kuruluşu, milli hedef ve ülkülerin yükseliş yılıdır.

Kurtuluşumuzun fikri kaynağı Türk milliyetçiliğidir. İlhamını ecdadından alarak Devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen lider bellidir. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Milli Mücadelenin her safhasında emeği geçen dava arkadaşları ise kahramanlar kuşağıdır.

Yeminli Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmesini bildik. Vicdanını aldırmış, onurunu uçurumdan aşağı atmışlar, vatanı nereden bilecekler.

“ÜLKEMİZ DİPLOMASİDE ALTIN BİR YIL YAŞADI”

Bu taç milli ömürlerin ilelebet taşıyacağı varoluş sebebidir. Bu yıl Türk tarihinin bir kader noktasıdır. Geride kalan 2022 lider ülke Türkiye’nin hazırlık evresi, 2023 ise devreye girme senesidir. Lider ülke Türkiye, bölgesinde ve küresel zeminde hatırı sayılan, uzak ya da yakın demeden her meseleye müdahil olabilen bir devlettir.