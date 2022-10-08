Bahçeli’den flaş erken seçim açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Seçimlerin yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023’te yapılacağını belirten Bahçeli, ”Türkiye’nin şartlarında Meclis bir karar verir mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular” dedi. MHP lideri, başörtüsü konusunun çözülmemiş gibi gündeme taşınmış olmasının ise ”üzücü” olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü tartışması ve erken seçim iddialarıyla ilgili soruları yanıtladı. Seçimlerin yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023’te yapılacağını belirten Bahçeli, ”Türkiye’nin şartlarında Meclis bir karar verir mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular” dedi. MHP lideri, başörtüsü konusunun çözülmemiş gibi gündeme taşınmış olmasının ise ”üzücü” olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

SİYASETTE BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI

”Başörtüsü konusunun çözülmemiş gibi gündeme taşınmış olması üzücü. Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak açısından yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu konudaki anayasa değişikliği ile ilgili MHP elden gelen gayreti gösterecek.

SEÇİMLER ÖNE ALINACAK MI?

Şu an için Türkiye’nin sorunlarının çok yoğunlaştığı bir otrtamda seçimlerin erkene alınması tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Türkiye’nin şartlarında Meclis bir karar verir mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular. Diyelim ki yarın gireceğiz seçimlere 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayları yok. Adaylarının olmadığı yerde gürültü yapmanın manası yok.”