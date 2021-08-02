Bahçeli’den ‘göç’ yorumu: Adı konmamış bir istila

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye ve Afgan göçmenlerle ilgili açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesinde yer alan röportajında Suriyeli göçmenler ile ilgili tartışmalar ve Afganistan’dan Türkiye’ye yönelik düzensiz göç dalgası riskine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri, özetle şunları söyledi:

(CHP’li Bolu Belediye Başkanı’nın yabancı uyrukluların belediye hizmetlerinden zamlı yararlandırılması açıklaması) Bu karar sakat ve skandal bir karardır. İnsanlık değerlerine suikasttir. Ayrımcılıktır, ırkçılıktır, milletimizin alicenaplığıyla bağdaşmayan bir ilkelliktir. Ne yapacaklar, oksijenden de para mı alacaklar?

GİDEN DÖNMESİN: Türkiye bir göç güzergâhındadır. Aynı zamanda kıtaların kavşak ve kaynaşma noktasındadır. Suriyeliler bize misafirdir ve geçici koruma statüsüyle ülkemizde bulunuyor. Göçlerine neden olan vahim olaylar durdurulmadan bunları kapı dışarı etmek insanlıkla izah edilemez. Şu da var ki, bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur.

TEHLİKE ALARMI: Ülke olarak demografik istikbalimizi düşünmek, nüfus istiklalimizi korumak mecburiyetindeyiz. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır. Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekmektedir. Tehlike alarm verici düzeydedir. Yapılan tahminler kapsamında 1.25 milyon Afgan’ın İran’a, 1.2 milyon Afgan’ın ise Pakistan’a geçmesi bekleniyor. Asıl üzerinde durulması gereken risk ve tehdit ise bu göç hareketliliğinin nihai durağının Türkiye olacağı yönündeki yorum ve tahminlerdir.