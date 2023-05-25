Bahçeli’den Hamido’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bombalı suikast sonucu öldürülen Hamit Fendoğlu’nun mezarına gitti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17 Nisan 1978 tarihinde Malatya Belediye Başkanı iken uğradığı bombalı suikast sonucu gelini ve 2 torunu ile şehit edilen ‘Hamido’ lakaplı Hamit Fendoğlu’nun mezarını ziyaret ederek dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü Malatya programına katılan Bahçeli Bulgurlu Mahallesi’ne geçti. MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın da eşlik ettiği Bahçeli, Hamit Fendoğlu, gelini Hanife ve torunları Kürşat ile Bozkurt’un mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Hamit Fendoğlu’nun yeğeni olan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Bahçeli’nin ziyaretine ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Amcam Şehit Hamit Fendoğlu, şehit yengem Hanife ve şehit yeğenlerim Bozkurt ve Kürşad Fendoğlu’nun kabirlerini ziyaret ederek, dualarla yad etti. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Liderimiz Sn. Bahçeli’nin amcam şehit Hamit Fendoğlu’nun kabrini ziyareti sonrası değerli aile büyüklerimizle hasbihal ettiler. Teşkilat demek aile demektir.”