Bahçeli’den idam açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam tartışması hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasının yeniden tartışılmasında yarar gördüklerini belirterek “Şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir.”

“Cüneyt Arkın’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Şahsiyeti ve sanatçılığı ile her zaman hatırlanacaktır.”

“Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum.”