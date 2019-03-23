Bahçeli: Cumhuriyet kadar haşmetliyiz

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AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin katımıyla oluşturulan Cumhur İttifakı’nın Ankara mitingine vatandaşlar akın etti.

Cumhur İttifakı’nı Ankara mitimnginde kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan miting alanındaki halkı selamlamasının ardından kürsüye Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki kürsüye çıktı.

Özhaseki sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahneye çıktı. Bahçeli’nin açııklamalarından öne çıkanlar:

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimine 8 gün kala Cumhur İttifakı olarak Başkentimizin huzurundayız. Cumhur İttifakı’nın ikinci ortak mitingine milli bir heyecanla katılan her kardeşime her vatandaşıma şükranlarımı sunuyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bozkırın ortasından yükselen, bağrından Cumhuriyeti çıkaran, Ankara, Türkiye’nin ortak kaderi, ortak kıvancıdır. Ankara iftiharımızdır, irademizin irfan ve itibar kaynağıdır. Ankara milli birliğimizin eşiği, milli bekamızın stratejik eşiğidir. Seğmenler kadar inançlıyız, Türkiye kadar kuvvetliyiz. Cumhur kadar haysiyetliyiz, Cumhuriyet kadar haşmetliyiz. Biz, Türk milletiyiz, biz Cumhur İttifakıyız.

Ankara’nın özlemleri vardır. Ankara’nın gelecek hayalleri vardır. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 31 Mart yeni sisteme geçişten sonraki ilk seçimdir. 31 Mart seçimleri, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geçişinden sonraki ilk mahalli idareler seçimidir.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden 281 gün sonra, aziz milletimiz sandık başına gitmektedir. 8 gün sonra, yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz, yalnızca belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı belirlemeyeceğiz. Bunların önünde ve üstünde milli bekamızın, Ankara’nın tarihsel ve egemenlik haklarının hem teyidini hem de tescilini yapacağız.

YA YURDUM DİYECEĞİZ YA YUTULMAYA RAZI GELECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kökleşmesine, Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünün inşa ve ihyasına, güçlü bir destek vereceğiz. İstikrarı temellendirilmiş, siyasi gerilimleri en aza indirilmiş, toplumsal huzur ve normalleşmesi sağlanmış bir Türkiye’ye geçiş yapacağız. Yeni hükümet sistemiyle uyumlu olması, beka düzeyinde önemli olan yerel yönetimleri sizlerin tercihiyle güvenceye kavuşturmuş olacağız.

31 Mart seçimleri Ankara’nın önünü kesmeye azmetmişlere, Ankara’nın önünü açmaya yemin etmişlerin seçimidir. 31 Mart seçimleri yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılan en kritik seçim olacaktır. 8 gün sonra ya beka diyeceğiz ya belaya boyun eğeceğiz. Ya yurdum diyeceğiz ya yutulmaya razı geleceğiz.

NTV