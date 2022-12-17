Bahçeli’den İmamoğlu açıklaması: Gündemimizde yok

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmamoğlu hakkında verilen karara ilişkin açıklama yapmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nun görüşmesi sırasında gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin görüşünü sorması üzerine, “Bizim gündemimizde onlar yok” ifadesini kullandı.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bahçeli’ye muhalefet kulisinde, İmamoğlu’a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçlamasıyla verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı hakkında görüşü soruldu.

Devlet Bahçeli, “Bizim gündemimizde onlar yok” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istinaf yolunun açık olduğunu hatırlatarak, “Karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur” demişti. Bahçeli, mahkeme kararının ardından İBB Başkanı İmamoğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Saraçhane buluşmanın “operasyon” olarak nitelendirmiş; asıl hedefin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ileri sürmüştü.