Bahçeli’den indirim çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şirketlere indirim çağrısında bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a sert tepki gösterdi. “Biz kayyum değiliz, MHP’yiz.” diyen Bahçeli, “Partisini satan fırsatını bulduğunda milletini de satar. Bu şahsa sesleniyorum; kayyumu falan geç partine doldurduğun casuslarla birlikte hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla.” ifadelerini kullandı. Konuşmasında bir de çağrı yapan Bahçeli, “Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal satan, pazarlayan şirketlerimizin yüzde 2 ile yüzde 5 indirime gitmeleri milli dayanışmamızın manevi harcıdır.” şeklinde konuştu. Türkeş’in anma etkinliğinde yaşanan olayla ilgili olarak da Bahçeli, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey’in elinin altında gelişiyor. Bundan sonra dikkat etsin. Arkasında ülkücü nefes var.” dedi