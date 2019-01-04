Bahçeli’den ittifak açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhur ittifak hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı, Türkiye’yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellenmiş, bekamızı muhafaza ve müdafaa azmiyle ahlaki ve hukuki varlığını temin ve tescil ettirmiştir. Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir” dedi.