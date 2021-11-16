Bahçeli’den ittifak açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı hakkında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Yüzde 50+1 tartışmasıyla ilgili konuşan Bahçeli, “Bu tartışma yersizdir, şu an için gereksizdir. Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir. Cemil Çiçek’in sözlerinin tahrip gücü yüksektir. Sayın Çiçek sizin dilinizin altında sakladığınız bir oran var mı? Varsa söyleyin de bilelim, niyetinizi görelim. FETÖ’cü Fehmi Koru ile aynı şeyleri söylüyorsunuz.” dedi.

Biz yürüyünce fitne barikatları yıkılacak, karamsarlık ortadan kalkacaktır. MHP olarak aziz milletimizle buluşmaya yüksek bir hedefle devam ediyoruz. Mücadelemizi sabırla yoğunlaştırıyoruz. Bugüne kadar 40 ilimize giderek vatandaşlarımızla kucaklaştık. Adım adım 2023’e yürüyoruz. Biz yürüyünce zalimler kaçışacaktır… 2023 Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin Zafer yılı olacaktır.

Bizim anketimiz coğrafyanın dört bir yanında mücadele eden Türkiye’yi yarı yolda bırakmayacağım diyen aziz milletimizdir. Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin , 2023 Cumhur İttifakı’nın zafer yılı olacaktır. Aldıkları paraların bedelini yalan anket düzenleyenler sözlerim sizedir… Yediğiniz şamarı ömrünüz boyunca unutamayacaksınız. Hiç durmayacak, duraksamayacağız. MHP kulislerin partisi değildir, karanlık partilerin partisi değildir.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN SEVABINA DA GÜNAHINA DA ORTAĞIZ

Cumhur İttifakı’nda çatlak patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmişle geleceğin köprüsüdür. Başkaları gibi gözü başka kaşı başka oynayanlarla mukayese edilemeyiz. Bilindiği gibi geçen haftaki konuşmam çok konuşuldu. MHP ittifak ortağı olsa da sorumluluğu muhalefettir. Bunun neresi yanlış? Hükümet bellidir, çok şükür görevinin başındadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tedavüle gireli yaklaşık 3 buçuk yılı bulmuştur. MHP minderden kaçmaz, biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız. Şunu herkes bilmelidir ki; hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız.

YÜZDE 50+1 OY SİSTEMİNİ ELEŞTİRENLERİ MAKUL GÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Fala bakacaklarına, onu bunu bırakıp faziletli olmayı tercih etmelidirler. Hele bir köşe yazarının ‘Erdoğan ile Bahçeli arasında sistem gerilimi var’ başlıklı yazısı A’dan Z’ye yalandır. Bu şahıs canı öyle istediği için kalemini de zillet mürekkebine batırmıştır. Bir yalan bin yalanın kuluçkasıdır. Gerçek tıpkı güneş gibidir, Cumhur İttifakı, Türkiye’nin gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanı’yla aramızda gerginlik değil, güven vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın sırrıdır. Bu sistemin meşruiyet sistemi yüzde 50+1’dir. Bu itibarla yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya model olacak bir şeklidir. Bu tartışma yersizdir, şu an için gereksizdir. Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir. Cemil Çiçek’in sözlerinin tahrip gücü yüksektir. Sayın Çiçek sizin dilinizin altında sakladığınız bir oran var mı? Varsa söyleyin de bilelim, niyetinizi görelim. FETÖ’cü Fehmi Koru ile aynı şeyleri söylüyorsunuz.