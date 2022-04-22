Bahçeli’den Kılıçdaroğlu açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun evinde elektriklerin kesilmesine dair açıklama yaptı.

Siyasette elektrik tartışması sürüyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ”Bile isteye odalarda ışıksız kalanları milletimiz zifiri karanlığa mahkum edecek” dedi.

Elektrik zamlarına tepki olarak faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesi siyasetin de yeni tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu “Karanlıkta kalan milyonların sesi olmak istiyorum” derken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’dan yaptığı açıklamada isim vermeden CHP liderini eleştirdi.

Karanlıktan medet umanların kaybedeceğini belirten Bahçeli “Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır” dedi.

”BİLE İSTEYE ODALARDA IŞIKSIZ KALANLARI MİLLETİMİZ ZİFİRİ KARANLIĞA MAHKUM EDECEKTİR”

MHP lideri, şöyle devam etti:

“Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir.”