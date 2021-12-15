Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na adaylık yanıtı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylık açılamasını değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki de bir “İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım” dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakmış, ‘İttifak ortakları kabul ederse onur duyarım’ demişti. Kılıçdaroğlu’nun ‘adaylık’ çıkışına MHP Genel Başkanı Bahçeli’den yanıt geldi. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki de bir “İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım” dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir.” ifadelerini kullandı.