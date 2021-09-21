Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: Bu PKK’yı muhatap almaktır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu HDP üzerinden eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bay Kemal ve ittifaklarının ‘Kürt sorununu çözmek için HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” sözleri, Temelsiz Sezai’nin de bu çürük sözlere cevaben ‘demokratik çözümün adresi İmralı’dır” mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir. HDP’yi meşru organ görmek PKK’yı muhatap almaktır.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir” sözleriyle tepki gösterdi.

“Bay Kemal ve ittifaklarının ‘Kürt sorununu çözmek için HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” sözleri, Temelsiz Sezai’nin de bu çürük sözlere cevaben ‘demokratik çözümün adresi İmralı’dır” mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir. HDP’yi meşru organ görmek PKK’yı muhatap almaktır.”