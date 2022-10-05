Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: Gözünü hırs bürümüş

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında konuştu ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, özetle şunları söyledi: ÇEMBERE ALINIYORUZ: ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu manidar bir zamanlamayla rafa kaldırmıştır. Kuzey Ege adalarına toplam bir tümen, üç tugay ve beş alay konuşlandıran Yunanistan ABD’nin dolduruşuna gelip Türkiye’ye meydan okumaktadır. Ülkemize Akdeniz ve Ege’den silah gösterilmektedir. Lozan ve Paris Antlaşmalarının açık hükümleri yok sayılmaktadır. Türkiye batıdan, doğudan, güneyden, hatta kuzeyden çembere alınmaktadır. Dünyaya ilan ediyorum, hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız.

GÖZÜNÜ HIRS BÜRÜMÜŞ: Kılıçdaroğlu’nun durumu kritiktir. Cumhurbaşkanı adayı olmak için gözünü hırs bürümüştür. Bizce bir sakıncası yoktur, buyursun, yüreği yetiyorsa aday olsun ya da adayı kim onu duyursun. İP Başkanı’nın Kılıçdaroğlu’na ömür boyu şükran duyacağını itiraf ettikten sonra dönüp 31 Mart seçimlerinde CHP’ye borçlarını ödediklerini söylemesi pazarlığı kızıştıran taktik bir hamledir. HDP’yle masa altında el ele tutuşup, masa üstünde sözde restleşen ikiyüzlülerin inandırıcılığı ve itibarı da sıfırdır.

KENDİ DNA TESTİNİ YAPTIR: CHP ile PKK’nın bir kez daha yolları kesişti. Devletin açıklamasına güvenmeyip PKK’nın sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, Mersin’de etkisiz hale getirilen terörist için DNA testi istedi. Sayın Kılıçdaroğlu, DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Bu kadar istekliysen, sana tavsiyem şudur: Kendi DNA testini yaptırırsan, ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun.

YENİ KARARA İHTİYAÇ YOK: (Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü için kanun teklifi) Başörtüsü meselesi, Türkiye’de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüştür. Şimdi siyaset öncesi ‘helalleşme’ kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa TBMM’ye geldiğinde MHP, geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur; yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler.

‘Fezlekesini öne alırdım’

Bahçeli, TBMM’ye gelen dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili “Bana kalsa Kılıçdaroğlu’nun fezlekesini öne alırım” dedi. Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin değerlendirme yapan Bahçeli, “Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir, Kılıçdaroğlu’nu gördüğünde de çok şaşıracaktır” dedi.

‘Yıl bitmeden EYT yarası kapanacak’

Bahçeli, “Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM’de milletimizin taleplerini hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetleridir. Ümit ediyorum ki, bu yıl bitmeden bu yara kapanacaktır” dedi.