Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na HDP tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart mesajında CHP’ye tepki gösterdi. Bahçeli, “CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bahçeli , CHP ile HDP arasında bugün yapılacağı duyurulan ardından ertelenen görüşmeyi hatırlattı. Bahçeli, “Adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir.” dedi.

Bahçeli , 18 Mart’ta planlanan görüşmenin artan ve yaygınlaşan haklı tepkilerden dolayı mecburen ertelendiğini söyledi.

MHP lideri, “Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır.” ifadesini kullandı.

Muhalefeti siyasi ikbal uğruna FETÖ ve PKK’ya el uzatmakla suçlayan Bahçeli, “Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale’de ezilenlerdir.” ifadesini kullandı.

Bahçeli, “Doğal felaketlerin enkaz ve yıkımını kaldırmak, derin yaraları sarmak için mücadele halinde olan Türkiye’mizi Yeni Yüzyıla taşıyacak olan muhteşem irade Çanakkale ruhuyla tecelli etmiştir.” açıklamasını yaptı.