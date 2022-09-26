Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun afişlerine sert tepki gösterdi.

“2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantıları kapsamında Erzurum’da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da afişlerin önündeki fotoğraflarına çok sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İttifak içinde ittifaklar yeşermekte, kulisler birbirini kovalamakta, dedikodu çarkı dönmektedir. Görünürde altı parti bir masadadır, fakat masanın altı yılan çıyan kaynamaktadır. HDP, FETÖ, PKK, AB-ABD, Türk düşmanları bu masanın altında zehir imalatıyla meşgul olmaktadır. Bu masa fitne masası, suç masası, kumar masası, cehalet masası, zillet masasıdır.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı 4. mitingini Erzurum’da düzenledi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Bahçeli, “İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023’te yırtılıp atılacaktır. Nitekim onların hükmü şafak sökene kadardır” dedi. Bahçeli, “Kader ağlarını ördüğünde, karar anı gelip çattığında, Türk milleti mührü eline aldığında zillet ittifakına beden olan partileri ne gören ne duyan ne de bulan olacaktır. Yükselen bu güçlü sedanıza sahne olan bu meydan mertlerin, vatanını canından aziz bilen soylu Dadaşların er meydanıdır. Er meydanına şeytani emeller çıkamaz, sahte pehlivanlar çıkamaz, haydi çıktılar diyelim, asla barınamazlar. Hem gönül gözü açık olan hem de kahramanca mücadelesiyle bilinen Alvarlı Efe’nin torunları ihanete, melanete, rezalete prim vermez. Hiç kimse boş hayale kapılıp yanlış hesap yapmasın. İbrahim Hakkı Hazretleri’nin dualarıyla ve nasihat dolu sözleriyle feyizlenmiş Dadaşlar Türkiye’ye yan bakanlara direnir, hiçbir zaman teslim olmaz. Hürmet ve rahmetle andığım İbrahim Hakkı Hazretleri’nin gönüllere dokunan şu meşhur sözü nasıl da anlamlıdır, nasıl da hikmet ve hidayet vaaz etmektedir: ‘Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif anı seyreyler, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler.’ ‘Bebeğim anasız büyür, ama vatansız büyüyemez’ sözleriyle yürekleri titreten, Aziziye Tabyası’nda devleşen Nene Hatun hem Erzurum’un hem de Türk milletinin yüz aklarından birisidir. Bu kararlılığınız, bu tavrınız, bu inanmışlığınız gösteriyor ki, zillet ittifakına Erzurum’da geçit yok, müsamaha yok, müsaade yok. Bu evetler bölücülerin korkulu rüyasıdır. Bu evetler Türk ve İslam düşmanlarına dünyayı dar edecek celadet, cesamet, cesaret, cengâverliktir. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci dönemine geçmiş olacağız. Bir yanda Cumhurbaşkanı seçeceğiz, diğer yanda 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimini yapacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, her insanımızı şefkatle kucaklamış, üretim, yatırım, ihracat seferberliğiyle yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız. Çok çalışacağız, hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız. Türkiye’yi büyüteceğiz, ekmeği büyüteceğiz, umutları büyüteceğiz, hedefleri büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz, milli birlik ve dayanışma hisarımızı daha da güçlendireceğiz. Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik, gayret bizden tevfik Allah’tan diyerek işe koyulduk. Önümüze fitne bariyeri dikenleri ezip geçtik. İman, irade ve bin yıllık kardeşlik sancağı altında Cumhur İttifakı olarak birleştik, bilendik. Varsın birileri köhne Cumhurbaşkanı adaylarını araya dursun. Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup, sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kafkas Cephesi’nde, Allah-u Ekber Dağları’nda kara, buza ve dondurucu soğuğa kalplerindeki vatan sıcaklığıyla karşı koyan, mezalimin üzerine serdengeçti bir ruhla giden aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatamayız. Erzurum’un, Erzincan’ın, Gümüşhane’nin, Bayburt’un, Bingöl’ün kararı çok şükür işte budur. İster tek tek, ister alayı çıksın karşımıza. İster efendilerinin arkasına saklanıp taş atsınlar milli duvarımıza. Biden’ı da alsınlar yanlarına. Pelosi’yi de verelim refakatlerine. Küresel emperyalizmin fermanını koysunlar önlerine. Yetmedi işbirliği halinde oldukları FETÖ’den yardım dilesinler, PKK’nın mağara kovuklarında gelecek dilensinler. Hiç fark etmez, Dadaşlara sökmez, ne yaparsa yapsınlar Türk milletine güç yetiremezler. Cumhur İttifakı olarak hepsinin bileğini bükeriz, hepsine birden Allah’ın izniyle yeteriz, bütün muhasım ve münafık çevreleri tek başımıza yeneriz” diye konuştu.