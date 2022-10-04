Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ”Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır” dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına da tepki gösteren Bahçeli, helalleşme adına başörtüsünü istismar etmenin bir manası olmadığını ve bu konuda yeni bir karara ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette tartışma başlatan yeni bir çıkış yaptı. Bahçeli’nin gündeminde bu konu da vardı.

”Kadının giyim, kuşamını siyasetin tekelinden çıkaralım” diyerek başörtüsü ile ilgili bir yasa teklifi vereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren MHP lideri, ”Helalleşme adına başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Bu çözülmüş bir meseledir. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne” dedi.

Yunanistan’ın ABD’nin dolduruşuna gelip Türkiye’ye meydan okuduğunu belirten Bahçeli, ”Kuzey Ege adalarının egemenlik yetkisi hukuken artık Türkiye’dedir. Hakkımızı yedirmeyiz, hakkımıza göz koyanların da gözünü oyarız” diye konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

EYT DÜZENLEMESİ

”TBMM’de milletimizin beklenti ve taleplerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT’li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.

”ANKETLER BİZİM İÇİN VIZILTI, BİZ MİLLETİMİZE BAKARIZ”

MHP, Türkiye’nin son siperidir. MHP, Türk milletinin ruh köküdür. Anketler şunu bunu söylemiş bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız. Emek olmadan ekmek erdem olmadan da hizmet olmayacağını hiç yabana atmayız.

”16 EKİM’DE KONYA’DA 23 EKİM’DE MANİSA’DA AÇIK HAVA TOPLANTILARIMIZI YAPACAĞIZ”

8 Ekim 2022’den itibaren başlamak suretiyle adım adım 2023 köyüm benim sohbet toplantılarıyla vatanımızın en ücra köşelerine bir kez daha gönül ve sevda seferberliğine çıkıyoruz. Köylerde olacağız. 16 Ekim’de Konya’da 23 Ekim’de Manisa’da açık hava toplantılarımızı yapacağız.