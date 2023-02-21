Bahçeli’den kira tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem sonrası kira artıran fırsatçıları hedef aldı.

Böylesi afet dönemlerinde heyecan, hüzün ve duygusal taşkınlık akıl ve şuurun önündedir. Hayata tutunma gayreti ve insanları kurtarma çabası olağanüstü bir haldir.

SİYASİ YAMYAMLIK

İnsan olanın ruhu, canı, acısı, vicdanı vardır. Yalan haber yayan, dedikodu çıkaran siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkuludur. Bunlara insan demek, insan olana saygısızlıktır.

TEK TEK NOT ALDIĞIMIZ BİLİNMELİDİR

Kaos peşinde kim koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir.

EN BÜYÜK DEPREMLERDEN BİRİSİ

Milli felaketlerde ortak aidiyet paydasında uzlaşamayanlar, insani değerlere yabancılaşan mihraklardır. Türkiye devasa bir musibetin tesirindedir. Türkiye’miz doğal afetlerin risklerine her zaman açıktır. Deprem bilimciler tarafından Kahramanmaraş depremi dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük depremlerden birisi olarak tanımlanmıştır.

MÜTEAHHİTLER MALZEMEDEN ÇALMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ

İnsani ve fiziki kusurlar doğal afetin boyutunu artırmaktadır. Gölcük depremi bir milattır. Bu tarihten önce inşa edilen binalarda zemin etüdü zorunluluğu yoktu. Hazır beton yoktu. Binaların demirlerinin dayanıklılığı azalıyordu. Müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişti.

İNSAN KAYNAKLI HATALARI SIFIRLAMAK ZORUNDAYIZ

Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Depremler ve diğer afetler yaşanacaktır. Bu yakıcı gerçekten kaçış yoktur. Depreme ve ilgili yönetmelere uygun dayanıklı binalar yapmaktan başka seçenek yoktur. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlıklı geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız.

6.7 MİLYON RİSKLİ BİNA

Deprem ve doğal afetler kaçınılmaz olarak yaşanacaktır. Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli bina tespit edildi. Depreme karşı dayanaklı binadan başka etkin çözüm yoktur.

DEVLET HER ŞEYE HAKİMDİR

Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bedeli ne olursa olsun Türkiye’ye sahip çıkarız. Devlet her şeye hakimdir. İtfiralar ise beyhudedir.