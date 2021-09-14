Bahçeli’den ‘laiklik’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet’in Laiklik sütununu kırdırırız.

MHP lideri Bahçeli, eski milletvekili Resul Tosun ‘laiklik anayasadan çıkarılmalı’ önerisine sert tepki göstererek, “Ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet’in laiklik sütununu kırdırırız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski milletvekili Resul Tosun’un ‘Laiklik anayasadan çıkarılmalı’ önerisine sert çıktı. Bahçeli, “Türkiye’nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir. Laiklik dinsizlik değildir” diyerek tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin on yıllar boyunca ‘sığ ve kısır’ tartışmalarla meşgul edildiğini, gücü ve enerjisinin devamlı surette içe dönük konu başlıklarında harcandığını belirtti.

“TÜRKİYE BU KARANLIK TÜNELDEN SÜRATLE ÇIKMALIDIR”

Milli ve manevi değerler eksenine tutunan sert kutuplaşmaların, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşarak, milli birlik ve dayanışma ruhuna zarar verdiğini belirten Bahçeli, “Bir yanda laikliği siyasi hesapları için acımasızca istismar edenlerle, diğer yanda barış ve kardeşlik dinimizin evrensel mesajlarını çarpıtanlar, görüntüde ayrı, gerçekte aynı kirli maksada kilitlenmiş bağnaz kafalardır. Bilhassa ifade etmek lazımdır ki, kimin Müslüman kimin münafık kimin mümin kimin münkir olduğunu tayin ve tefrik etme görevi, fani insana verilmiş bir ruhsat değildir” ifadelerini kullandı.

“Son zamanlarda gazetelerde ve televizyon ekranlarında baş gösteren kaygı verici kamplaşmanın devamı, hatta genişlemesi halinde milli ve manevi hayatımız bir plan dahilinde yürütülen tahrik ve taciz kampanyalarının girdabına kapılacak, bunun bedeli de vahim olacaktır” diyen Bahçeli, “Bugünkü nazik ve hassas dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve laikliği eş zamanlı olarak sıcak tartışmaların içine sürüklemek Türkiye’nin aleyhine kulis yapan, yıkım senaryosu hazırlayan zalim mihrakların eline koz vermektir. Türkiye bu karanlık tünelden süratle çıkmalıdır” dedi.

“LAİKLİK, DİNSİZLİK DEĞİLDİR”

Laiklikle ilgili tartışmaya da değinen Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

“Bir başka sorun ise laikliğin Anayasadan çıkarılma meselesidir. Bu görüşü seslendiren veya destek verenler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir. Laiklik, dinsizlik değildir. Kavramsal çatısı dinle çatışmalı da görülmemelidir.

Türkiye laik, sosyal ve hukuk devletidir. Millet, Müslümandır. Herkesin dini inanç ve vicdan hürriyetine hürmet duymak asıldır. Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz ne de Cumhuriyet’in laiklik sütununu kırdırırız. Kötü niyet sahipleri, sabırları sınayıp sınır ihlali yaparak, milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya kalkışmamalıdır. Din Allah’ındır, Müslüman Türk milleti mukaddesatı üzerinde karalama yapmak için devreye girenlere müsaade etmeyecektir. Hiç kimse üstüne vazife olmayan konularda fetva makamı gibi hareket etmeye heveslenmemeli, 2023 vizyonumuzun hızını yapay gündemlerle kesmeyi de aklından geçirmemelidir.”