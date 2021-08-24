Bahçeli’den mesaj: İstiklalin zalim ihtirasa defansıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sakarya Meydan Muharebesi, imanın istilaya karşı direnişi, iradenin işgale karşı devleşmesi, iffetin ihanete karşı dersi, istiklalin zalim ihtirasa karşı defansıdır” dedi.

Bahçeli, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Aziz Atatürk tarafından, büyük ve kanlı bir savaş manasına gelen Melhame-i Kübra ifadesiyle anılan Sakarya Meydan Muharebesi, imanın istilaya karşı direnişi, iradenin işgale karşı devleşmesi, iffetin ihanete karşı dersi, istiklalin zalim ihtirasa karşı defansıdır. Sakarya’nın sırtına Türk tarihi vurulmuş, Türk milletinin varlık ve birliği kahramanca savunulmuştur” vurgulamasını yaptı.

Afganistan örneği

Türk milletinin bağımsızlığının, üzerinde yaşadığı topraklarda var oluşunun bedelini çok ağır şekilde ve dehşet verici şartlarda ödediğini, onun bunun merhamet ve lütfuna sarılmadan tarihine ve istiklaline sarıldığını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: “Bugün kendi ülkelerinden kaçmak için korku içinde yabancıların uçaklarına doluşan, yetmedi bu uçakların iniş takımlarına sarılan insanların dramatik ve yürek yaralayıcı tablosu karşısında Milli Mücadele’nin bir kez daha mütalaası, yeniden ele alınması kanaatimce mecburidir. Kurucu kahramanlar, hiç kimsenin ipiyle kuyuya inmedikleri gibi ikram ve iltifat da beklememişlerdir. Türk milletini en zorlu dönemlerde, ateşle çevrili devirlerde dirayetli halde tutan bu muazzam ve onurlu haslet, Anadolu coğrafyasındaki mevcudiyetimizin kemer taşıdır. Bizim gidecek başka bir yurdumuz, terk edecek bir toprağımız, sığınacak bir limanımız yoktur. Zalimlerden medet ummadık, zulme göz yummadık, vatanımıza sırt dönüp müstevlilerin paralı askerliğine heves edenlerden olmadık.”