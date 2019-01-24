Bahçeli’den Muharrem İnce’ye: Densiz!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’li Muharrem İnce’ye çok sert tepki gösterdi.

Bizim için beka her şeyin önündedir, üstündedir. Beka yoksa, belediye taş yığınıdır. Beka yoksa, varoluşumuz hüsrana uğramışsa ‘ne yapalım, belediyeyi nasıl yapalım” siyaseti… Malum zillet korosu hep bir ağızdan soruyor. 31 Mart yerel idare seçimlerinin beka ile ne işi varmış? İnce ince nifak taşları döşeyen orada burada partisinin genel başkanının hedef alan bir zatta cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlatamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş.

Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir. Ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet takdir etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız?

Zaten zillet koalisyonu 31 Mart’ı beka olarak görseydi biz kendimizi sorgulardık.

Güvenli bölge önerisini terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynuyor.

ABD’nin dayatmaları uygulanırsa Ortadoğu’da meydana gelecekler bugünü mumla arayacaklar.

Nefsimize diz çöktüremezsek davamızı devletleştiremeyiz. Cumhur ittifakı Türkiye’nin geleceğini kuruyor. Buna uygun hazırlık içinde olmalıyız.

Ben de diyorum ki; Beka için milli karar cumhur için isikrar…

Rehavete kapılamadan ihmale düşmeden 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız.

AK Parti adaylarının olduğu yerde AK Partililere oy ve destek vereceğiz. Mücadelemizi gölgelemeyi aklından geçirenleri hep birlikte engelleyeceğiz.

Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar yalanlarla hayali seçmen üretmeye kalkanlar beyhude yere çabalamasın alayının oyununu bozacağız. Sabırla gözümüzü yüksek ufuklardan ayırmadan 31 Mart’ta cumhur ittifakını başarı ile buluşturacağız.

Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız.