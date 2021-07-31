Bahçeli’den net mesaj

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı hakkında açıklama yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. “Cumhur İttifakı ne zaman kadar devam edecek?” sorusuna yanıt verdi. “Biz millet ne diyor ona bakarız” dedi.

“Türkiye’nin Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır. Bu gerçeği tartışmaya açmak bile abestir. Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar gider. Bir vade biçmek doğru değil. Türkiye’nin şartları, milli güvenliği, milli bekası, istikrarı ve demokratik normalleşmesi neyi gerektiriyorsa onu yaparız.”

Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, kurulan ittifakın sadece bir seçim ittifakı olmadığını vurguladı.. Böylesi bir vizyonun taraflarının, günlük siyasi çekişmelerle yüksek hedeflerini heba etmeyeceğini ifade etti. Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı’ ile ilgili çatlak iddialarına tepki gösterdi.

“Cumhur İttifakı, camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun. İttifakımızda şahsi çıkarlar değil milletin çıkarları esastır, ana eksendir.”

MHP Lideri, “Çılgın Türkler seferde” dedi, 2023’ü işaret etti. “Çılgın Türkler seferdedir, güvenilir bir pusula olmadan yönlerini bulmaya çalışan çıldırmışlar ise tedirgindir. 2023’te cumhurun zaferini yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.