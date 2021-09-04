Bahçeli’den seçim barajı açıklaması: Hesap hatası yapmışlar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajı ile ilgili tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından MHP’nin de aynı doğrultuda kanaat bildirdiğini ve siyasi tutumunu Cumhur İttifakı’nın duruşuna müzahir şekilde netleştirdiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, özetle şöyle devam etti:

HESAP HATASI YAPTILAR: Niyet okuyuculuğu yapanlar bir kez daha boşluğa düşmüşlerdir. Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini “MHP’yi kurtarma hamlesi” olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır. MHP’nin baraj kaygısıyla hareket etmediğini, böylesi bir korkuyu taşımadığını ısrarla söylememize rağmen akıl tutulmasıyla malul olanların sakat, sapkın ve sancılı propagandaya tevessül ederek aksini iddia etmeleri hastalıklı bir ruh halinin tezahüründen başka bir manaya gelmemiştir. Ahlak ve güvenirlik barajına takılıp kontrolsüzde savrulan çevrelerin seçim barajı üzerinden partimizin itibar ve haysiyetine leke sürme yarışına girmeleri hem küstahlık hem de kifayetsizliktir.

TEMSİLDE ADALET: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçileceği ve hükümet TBMM’den güvenoyu almayacağı için “yönetimde istikrar” ilkesi kendiliğinden vasat bulmuştur. Bu konuda kafa karıştırıcı veya tartışmaya açık hiçbir taraf da yoktur. Bunun devamında, yüzde 10 seçim barajının korunmasının ayrıca meşru ve siyasi hiçbir gerekçesi de kalmamıştır. Bu kapsamda anayasal norm olan “temsilde adalet” ilkesinin olabilmesi için seçim barajın düşürülmesinden başka bir seçenek görülmemektedir.

DERİNLİK VE CANLILIK KATACAK: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı “temsilde adalet” ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır.