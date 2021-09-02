Bahçeli’den sert cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan konusundaki anlaşmazlığa yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Ağustos’ta Mehmetçik’in Afganistan’da kalması gerektiği yönünde yaptığı açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afganistan’dan çekilmesini “Cumhur İttifakında Afganistan anlaşmazlığı” şeklinde yorumlanmasına sert tepki gösterdi.

İlk açıklamasının arkasında olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Afganistan’daki Gelişmelerin Yanı Sıra İstismarcı ve İnkârcı Muhalefet” başlıklı bir yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında özetle şunları kaydetti: “Türkiye’nin inanç, kültür ve tarih bağlarıyla ilişki kurduğu kardeş ülkelere karşı ihmal ve inkâr edilemez sorumlulukları olduğuna herkes itiraz etse bile MHP ısrarla söyleme devam edecektir… Bizim açıklama ve düşüncelerimizin hükümetin siyasi tasarrufuyla çeliştiğini, bu vesileyle Cumhur İttifakı’nda anlaşmazlık çıktığını iddia eden güdük ve sefil akıl sahipleri, değişen ve gittikçe ağırlaşan şartları dikkate almayan bir dış politika uygulamasının maceracı ve marazi sonuçlara kapı aralayacağını öngöremeyecek kadar gerçeklerden kopmuşlardır.