Bahçeli’den son dakika açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medya temsilcileri ile buluşmasında ABD’nin Suriye’den asker çekmesi kararını değerlendirdi.

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları:

ABD’NİN ASKERLERİNİ ÇEKMESİ

ABD’nin ortaya koymuş olduğu ve çok kişinin beklemediği bir anda Suriye’den askerlerini çekmesi hem Türkiye’de hem de ABD’de yankı bulmuştur. Gerçek sebeplerin tam ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Bunu ülkeyi yöneten değerli şahsiyetlerin açıklaması lazım. Arkasında ne var bilmiyoruz ama tahmin etmemekte mümkün değil, arkasında ne olacağını bilecek bilgi ve birikime sahibiz.

Türk milleti Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonu beklemektedir. Biz de MHP olarak operasyona tam desteği sürüdüreceğiz.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Bütçe görüşmeleri geçtiğimiz hafta yapıldı biz de gerekli tasarrufumuzu milletvekili arkadaşlarımız ve grup başkan vekillerimizin değerlendirmeleriyle yaptık.

Ben düşünce olarak Esad rejimi ile herhangi bir şart altında Türkiye’nin diyalog kurmasından yana değilim. Türkiye’nin yapmış olduğu bu mücadeleyi sonunda gelip Esad’ın iradesine teslim etmek Türkiye için ayıp ve kayıp olur.

Suriye’deki demokratikleşme sürecini tamamlayıp orayı Esad rejiminden kurtarmak gerekiyor.

Türkiye batı ve doğuyu şekillendirecek bir politika yürütüyor. Türkiye’nin tezlerinin anlatılması önemli bir gelişmedir. Türkiye yakaladığı etkin inisiyatifini kaybetmemelidir.

TÜRKİYE’DE KÜRESEL GÜÇLERİN BULUŞTUĞU BİR ZİRVE DÜZENLENMELİ

Benim şahsen önerim İstanbul’da veya Ankara’da küresel güçlerin büyük zirvesini yapması davetininde fayda vardır. Türkiye’de küresel güçlerin buluştuğu bir zirve düzenlenmeli. Türkiye yakın bir komşu ülke olarak bir küresel güç zirvesinin yapılmasında tüm orta doğuda gündemi meşgul eden ne varsa karşılıklı görüşülmesinde fayda vardır. Böyle bir öneriyi dikkate alırlar mı bilmiyorum ama alırlarsa iyi olur.

Dünya 5’te büyüktür sözü doğru bir sözdür.

Türkiye’nin iki damar terörle kararlı mücadelesi devam etmektedir. Türkiye’nin PKK terörle mücadelede önemli bir baş ağrısı olmuştur. Terörün kökü kazınmalıdır Suriye’de nerede olursa olsun. Büyük Kürdistan’ın birinci sac ayağı Türkiye ikincisi Suriye üçüncüsü Irak dördüncüsü de İran’dır. Suriye’de bir koridor açılması ve orada bir devletçiğin kurulması yönündeki terör faaliyeti hiç ihmal edilmemelidir.

HULUSİ AKAR CHP TARTIŞMASI

Bu olay Türkiye’yi çok üzmüştür. CHP’nin grup başkan vekili olan şahsiyet o çirkin üslubu aşağılayıcı tavırları ne CHP’ye ne de Türkiye’ye bir fayda sağlar. Bundan en büyük zararı da o şahıs görür.