Bahçeli’den teşekkür mektubu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin vekil aday adaylarına teşekkür mektubu yazdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden milletvekili olan aday adaylarına teşekkür mektubu yazdı. Bahçeli mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Malumunuz olduğu gibi, Türk siyaset ve demokrasi hayatının tarihi nitelikli seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde tüm yurt sathında yapılacaktır. Bu seçimlerde 13’üncü Cumhurbaşkanı’yla birlikte 28’inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi de milli iradenin tercihiyle belirlenecektir. Aynı zamanda ilk beş yıllık müktesebatı göz alıcı müstesna gelişme ve ilerlemelere sahne olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci beş yıllık sürecine 14 Mayıs’ı müteakiben geçilmiş olacaktır.

Son bir asrın en büyük felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin yanı sıra Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel ve su taşkınları, kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve yıkıma uğrayan şehirlerimiz bu seçim kampanya döneminin hassas, sakin, sağduyulu ve acılarımıza saygı çerçevesinde tezahür etmesini mecburiyet haline getirmiştir. Nitekim bugüne kadar yapılan hiçbir seçim ve siyasi propaganda süreci böylesine kırılgan ortamda ve teessür ikliminde gerçekleşmiş değildir. Her şeye rağmen umutlarımız diri, mücadele şuurumuz yüksektir.