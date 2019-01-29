Bahçeli’den Tunç Soyer tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer hakkında açıklama yaptı.

MHP lideri Bahçeli, ”Bu ismi ülkücü veya devrimci olan hiç kimse kabul edemez” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Tunç Soyer’i aday göstermesine tepki gösterdi.

Bahçeli, Soyer’in adaylığını ne ülkücülerin ne de devrimcilerin kabul edebileceğini söyledi.

”DEMOKRASİDEN YANA OLAN İNSANLAR BUNU SORGULAMALIDIR”

İstanbul’dan Ankara’ya dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri, CHP’nin 12 Eylül’de herkesin üzerinde olumsuz etki yaratan bir kişinin oğlunu aday gösterdiğini belirterek, ”Demokrasiden yana tavır koyan insanların bunu sorgulaması lazım” ifadesini kullandı.

NTV