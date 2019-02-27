Bahçeli’den yerel seçim açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimlerden Cumhur İttifakı’nın zaferle çıkacağını belirtti.

“Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak “Yoğun bir kampanya sürecinin öncesinde partimiz tek ses, tek nefes ve tek yürektir, kaldı ki Cumhur İttifakı’nın başarısına tamamıyla inanmıştır. Bu kapsamda gereği neyse yapılacak, hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. 3 Mart 2019 tarihinde aday listelerinin kesinleşmesiyle birlikte çalışmalarımız daha da yaygınlaşacaktır” dedi.

Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinin bir eşik olduğunu belirterek söyle konuştu: Bir dönümdür, bir milattır.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uygun mahalli idareler yönetimlerinin teşkili ve tezahürü geleceğimiz için paha biçilemez değer ve önemdedir. Yönetim sisteminden kaynaklanan aksaklık ve çarpıklıklar yeni hükûmet sistemiyle tamir ve telafi edilmiştir. Bunun kalıcı olabilmesi, yerleşip kökleşebilmesi için mahalli idarelerin buna müzahir tesisi elzem ve ehemmiyet arz eden bir gayedir. Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart’ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır. Aklı Türkiye düşmanlarında olanlarla aklında sadece Türklük ve Türkiye olanlar arasındaki seçimi hüküm ve karar sahibi büyük Türk milleti 31 Mart 2019’da gerçekleştirecektir. Türk milleti bekasına sandıkta ve demokratik şekilde bir kez daha sahip çıkacaktır. Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler millî iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır.

“Zilletin bir numaralı destekçisi PKK’dır” diyen MHP lideri Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı: CHP-HDP-İP-SP-ÖDP aynı çizgide, aynı emel ve hedefin izindedir. FETÖ ise bunlarla aynı hizadadır. Zillet ittifakı aynı zamanda bir millî güvenlik sorunu hâline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür. Aklı Türkiye düşmanlarında olanlarla aklında sadece Türklük ve Türkiye olanlar arasındaki seçimi hüküm ve karar sahibi büyük Türk milleti 31 Mart 2019’da gerçekleştirecektir.

TRT