Bahçelievler 60 Bin Öğrenciye Destek

EĞİTİM DESTEKLERİNE DEVAM

Bahçelievler Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilçedeki toplam 60 bin öğrenciye 72 milyon TL değerinde kırtasiye desteği vereceğini duyurdu. Her bir öğrenciye 1.200 TL tutarında yapılacak bu destek, ayrım yapılmaksızın tüm öğrencilere ulaşacak.

SOSYAL DESTEK POLİTİKALARI

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, açıklamasında “Yaşlılarımızdan dezavantajlı gruplara, engellilerden acil ihtiyaç sahiplerine kadar geniş bir yelpazede sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar 300 bin öğrenciye toplamda 340 milyon TL kırtasiye desteği sağlandığını belirten Bahadır, ayrıca okullara su sebilleri yerleştirerek öğrencilerin ücretsiz ve temiz içme suyuna ulaşmalarını sağladıklarını söyledi.

Bahadır, “Bahçelievler’e hizmet etmekten gurur duyuyoruz. İlçemizi hak ettiği yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Bahçelievlerli komşularım her şeyin en iyisine layık” sözlerini ekledi. Bunun yanı sıra, hijyen ve temizlik standartlarını yükseltmek amacıyla 84 devlet okulunda temizlik personeli görevlendirildiğini de açıkladı.