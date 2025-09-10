Bahçelievler AİHL Robot Takımı WRCC’de İkincilik Elde Etti

ÇİN’DE DÜZENLENEN YARIŞMA VE BAŞARILAR

Çin’de gerçekleştirilen World Robot Contest Championships (WRCC) 2025, insanların yapmakta zorlandığı ya da verimliliğin düşük olduğu yoğun işlerde görev alması hedefiyle geliştirilen robot kolla dünya ikinciliği elde eden Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Robot Takımı, milli teknoloji hamlesine katkı sunmayı amaçlıyor. “Team Robotics” adıyla faaliyet gösteren bu gençler, Pekin’de yapılan uluslararası teknoloji etkinliği WRCC’de Türkiye’yi büyük bir başarıyla temsil etti. Takım, insanların yapma güçlüğü çektiği ve verimliliğin azaldığı işlerde görev alabilen, özellikle uzay gibi sınırlı hareket ortamlarında kullanılmak üzere tasarladıkları robot kolla hem algoritma hem de mekanik mühendislik açısından yüksek performanslarıyla beğeni topladı. Uluslararası arenada 4 ülkeden 20 takımın katıldığı “Moon Landing Challenge” kategorisinde dünyanın ikinciliğini kazandı.

YETENEKLERİNİ PAYLAŞAN ÖĞRENCİLER

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Robot Takımı’ndan 12. sınıf öğrencisi Muhammed Ashab Eren, AA muhabirine yarışmada Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirtti. Eren, “İnsanların yapabileceği hata düzeyini en aza çekmesi ve verimliliğiyle çok üst düzey bir robot kol geliştirdik. Mekanik kısmı, robotun daha düzgün ve hızlı hareket etmesini sağlamak zorundaydı.” diye konuştu. Projenin dış tasarım aşamasında görev aldığını aktaran Eren, “Robot kol, küçük işleri hızlı ve hatasız yapabiliyor.” şeklinde ifadelerde bulundu. Eren, bu robotun evdeki küçük işleri yaparken bile işlevsellik gösterdiğini ve fabrikalarda üretimi geliştirebileceğini kaydetti.

HEDEF DAHA YÜKSEK BAŞARILAR

11. sınıf öğrencisi Belal Raafat ise birinci olmayı hedeflediklerini ancak ikinciliğin de güzel olduğunu, sonraki yarışmalarda daha iyi olmayı düşündüklerini ifade etti. Raafat, “Robot kolumuzun en özel yanı insanların yanında çalışabilmesi.” diyerek projenin yazılım aşamasında yaşadığı zorlukları dile getirdi. Raafat, yarışma ortamını da “Çok güzel bir atmosfer. Bu tür etkinlikler, ülkemizin milli teknoloji hamlesi için gerekli ilişkilere ulaşmamızı sağlıyor.” sözleriyle tanımladı.

ROBOTİK KOLLARIN ÖNEMİ

Okulun teknoloji koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, robot takımının yıl boyunca aktif çalıştığını, global robot yarışmalarına katılarak ülkeyi temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi. Başarıcı, “Robot kol, yapay zeka, robotik ve otomasyonun birleştiği bir proje oldu.” açıklamasında bulundu. Robotik kolların endüstriyel sistemlerde gerekli araçlar olduğunu belirten Başarıcı, projelerin genç neslin merakının ve ilgisinin karşılık bulmasını sağladığını söyledi.

Başarıcı, “Ülkemizdeki robotik ekosistemini dünyaya açıyoruz.” diyerek gelecekte insansı robotlara geçişin de mümkün olduğuna vurgu yaptı. Öğrencilerin geliştirdikleri projelerle milli teknoloji hamlesine katkıda bulunduklarını belirterek, yeni işbirlikleri ve projelerin gençler için her zaman önemli olduğunu vurguladı.