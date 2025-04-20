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Bahçelievler Anaokulu, POLİSİK Mesleğini Öğrendi

ÖĞRENCİLERDEN EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’ı ziyaret ederek polislik mesleği ve Türk Polis Teşkilatı hakkında bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz, minik misafirlerine polislik mesleğinin görevlerini, teşkilatın toplumda huzur ve güvenliği sağlama sorumluluklarını detaylı bir şekilde anlatıyor.

POLİSLİK MESLEĞİNE İLGİ VE GÜVENLİK BİLİNCİ

Ziyaret boyunca öğrenciler, polislik mesleğine dair merak ettikleri konuları öğrenme şansı yakalıyor ve Türk Polis Teşkilatı’na karşı duydukları sevgiyi pekiştiriyor. Ayrıca etkinlik, çocuklara güvenlik bilinci aşılayarak onların toplumsal sorumluluk anlayışını güçlendiriyor.

İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Bu özel etkinlik için İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor ve Bahçelievler Anaokulu’na teşekkürlerini iletiyor.

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