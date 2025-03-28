Bahçelievler’de 5 Araç Yangını Paniği

GECE SAATLERİNDE YAŞANAN YANGIN

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa zaman içinde büyüyen yangın, park halindeki diğer dört aracı da etkisi altına aldı. Olay, saat 03.30 sularında Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak’ta meydana geldi.

ALEVLERİN YÜKSELMESİ PANİK YARATTI

Yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dört araç zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yaralanan kimse olmadığı bilgisi alındı. Ayrıca, yangın sırasında metrelerce yükselen alevler, bitişik binadaki camları kırarken, üst katlarda bulunan bir dairenin pencerelerinin eridiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Yangının binaya sıçramaması, muhtemel bir felaketin önüne geçti. Bu sırada, çevredekiler tarafından alev topuna dönen araçların ve yangın anında yaşanan patlamaların görüntüleri kaydedildi. Aynı zamanda polis ekiplerinin yangınla ilgili araştırma başlattığı bildirildi.