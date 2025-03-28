Bahçelievler’de Araç Yangını, 4 Araç Hasar Gördü

GECE YANGINI OLAYI

Bahçelievler’de bu gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek park halinde bulunan diğer 4 araca da sıçradı. Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yangın bir otomobilde başladı ve hızla yayılarak çevredeki araçları etkisi altına aldı. Alevlerin metrelerce yükselmesi, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın haberi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında 4 aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Neyse ki, yangında yaralanan kimsenin olmaması sevindirici bir gelişme oldu. Öte yandan, yüksek alevler nedeniyle bitişik binadaki camların kırıldığı ve üst katlardaki bir dairenin pencerelerinin eridiği gözlemlendi. Yangının binaya sıçramaması, muhtemel bir felaketin önüne geçmiş oldu.

GÖRÜNTÜLERDE YANGIN ANLARI

Alev topuna dönen araçların yandığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, araçların alevler içerisindeki durumu, yangın sırasında çıkan patlama sesleri ve çevredeki insanların paniği yer aldı. Yangınla ilgili olarak polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.