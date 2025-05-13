Bahçelievler’de Araçta Yangın Çıktı

BAHÇELİEVLER’DE YANGIN ÇIKTI

Bahçelievler’de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin acil müdahalesiyle söndürüldü. D-100 kara yolunun Edirne istikametinde ilerleyen hafif ticari araçta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Dumanların havada belirmesi üzerine sürücü, aracı güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekti.

İTFAYE VE POLİS EKİPLERİ OLDUKÇA HIZLI MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlileri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü, ancak araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

TRAFFİK NORMALE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda oluşan trafik sıkışıklığı, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.