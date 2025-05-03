Bahçelievler’de Bina Balkonu Çöktü

BAHÇELİEVLER’DE DEPREM ANINDA ÇÖKEN BALKON

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde daha önce boşaltılan ve yıkım süreci süren bir binanın balkonu, Tekirdağ’da meydana gelen ve İstanbul’da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği sırada çökmüş durumda.

YARALANMA VE EKİP SEVKİYATI

Çökme sırasında bir kişi yaralanmış durumda ve olay yerine acil durum ekipleri yönlendiriliyor. Bu durum, kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda meydana gelen olumsuzlukları gözler önüne seriyor.