Bahçelievler’de Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Bahçelievler’de elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından duyurulan verilere göre 15 Nisan tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde gerçekleşecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi, bu kesintilerin süresinin değişkenlik göstereceğini belirtiyor. İstanbul’da hangi semtlerin etkileneceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

İstanbul Bahçelievler ilçesinde elektrik kesintileri 15 Nisan 2025 tarihinde aşağıdaki saatlerde uygulanacak. İlk kesinti 00:00 ile 06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması sebebiyle Çobançeşme ve Yenibosna Merkez mahallelerinde yürütülecek. Şirket, “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Kesintinin uygulanacağı diğer bölgeler arasında Kavak sokak da bulunuyor. Bahçelievler merkezinde bu süre zarfında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle yine aynı saatler içinde enerji verilemeyecek.

ABONE BAĞLANTILARI NEDENİYLE DAHA FAZLA KESİNTİ

Elektrik kesintileri, ayrıca gün içerisinde farklı saat dilimlerinde devam edecek. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle Cumhuriyet mahallesi ve etrafındaki birçok sokakta elektrik kesintisi yaşanacak. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır” ifadesi, bu zamanda da geçerli olacak.

Bunlara ek olarak, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında Bahçelievler mahallesi Adnan Kahveci, Fevzi Çakmak ve Menekşe gibi sokaklarda da benzer bir kesinti olacak. Ayrıca 10:00 ile 13:00 saatleri arasında yine Bahçelievler mahallesindeki Radyum ve Yonca sokaklarında da elektrik verilemeyecek.