Bahçelievler’de Elektrik Kesintisi Bilgisi

BAHÇELİEVLER’DEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bahçelievler’de elektrik kesintisi, BEDAŞ tarafından yapılan duyurular ile takip ediliyor. 11 Eylül tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi almak isteyenler için detaylar şöyle.

KESİNTİ TARİHLERİ VE NEDENLERİ

10 Eylül 2025 tarihinde, İstanbul Bahçelievler ilçesinin Merkez-Şirinevler Mahallesi’nde, Taşkale sokaklarında saat 08:00 ile 12:00 arasında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün, saat 09:00 ile 17:00 arasında Bahçelievler Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Cihan, Fatih, Göknar, Kaynarca, Nenehatun, Oscancık, Zile sokaklarında “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” amacıyla elektrik kesintisi meydana gelecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Bahçelievler Merkez-Yenibosna Merkez Mahallesi’nde, Cemal Ulusoy sokağında aynı gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi olacağı bildirildi. Ayrıca, yine aynı saat diliminde1.Asena, Asena ve Değirmenbahçe sokaklarında da benzer sebeplerle kesintiler yaşanacak.

Son olarak, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Bahçelievler Merkez-Siyavuşpaşa Mahallesi, Itır ve Ulubatlı Hasan sokaklarında elektrik, “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle kesilecektir. Bu kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirileceği vurgulanıyor.