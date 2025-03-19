Bahçelievler’de Elektrik Kesintisi Tarih ve Saatleri

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Bahçelievler’de elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesiyle birlikte merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamalara göre, 20 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri gerçekleşecek. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları yanıt bekliyor.

BAHÇELİEVLER’DEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

19 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 12:00 saatleri arasında Bahçelievler ilçesinin Merkez-Siyavuşpaşa mahallesi, Çiğdem 3 ve İğde sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintinin nedeni ise “Abone/Şube Bağlantısı” olarak belirtiliyor. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” ifadesiyle kesintinin önemine dikkat çekiliyor.