Bahçelievler’de Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Bahçelievler bölgesinde meydana gelecek elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından açıklanıyor. 11 Eylül günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman geri gelecek soruları gündemde.

BAHÇELİEVLER’DE KESİNTİLER

10 Eylül 2025 günü 08:00 ile 12:00 saatleri arasında Bahçelievler ilçesinin Merkez-Şirinevler Mahallesi Taşkale Sokak bölgelerinde abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Yine aynı gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Yatırım/Dönüşüm çalışmaları kapsamında Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi’nin Cihan, Fatih, Göknar, Kaynarca, Nenehatun, Osmançık, Zile Sokak ile Çobançeşme Mahallesi’nin Fatih, Mimarsinan 1, Rüstempaşa Sokaklarında elektrik kesintileri yaşanacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Aynı gün Bahçelievler’de Merkez-Yenibosna Mahallesi Cemal Ulusoy Sokak, 1.Asena, Asena ve Değirmenbahçe sokakları gibi bölgelerde, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında kapsamlı bakım çalışmaları yapılacak. Ayrıca, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında Merkez-Siyavuşpaşa Mahallesi İtır ve Ulubatlı Hasan Sokaklarında abone/şube bağlantısı kapsamındaki çalışmalardan dolayı da elektrik kesintisi olabiliyor.

İstanbul’da elektrik kesintileri konusunda bilgiler sürekli güncelleniyor. Kesintilerin zamanlaması ve etkilenen bölgeler için BEDAŞ’ın yaptığı açıklamaları takip etmek önemli.