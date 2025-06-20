Bahçelievler’de Elektrik Kesintisi Yaşanacak

BAHÇELİEVLER’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLDİRİMİ

Bahçelievler’de elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın güncel kesinti listesi ile birlikte takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), 20 Haziran günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesikti, elektrik ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul’da yaşanacak günlük elektrik kesintileri hakkında bilgiler…

KESİNTİ PROGRAMI VE NEDENİ

20/06/2025 tarihleri arasında saat 09:00 ile 17:00 arasında, Bahçelievler ilçesindeki Yeni Bosna Merkez Mahallesi’nde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. İş sağlığı ve güvenliğini gözeterek yapılacak bu bakım çalışması sırasında, belirtilen saat diliminde elektrik akışı durdurulacak.

ETKİLENEN ALANLAR

Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki aşağıdaki caddeler elektrik kesintisinden etkileniyor:

– Arif Ağa

– Aşık Veysel

– Dede Efendi

– Neyzen Tevik

– Sanayi Sitesi

– Yalçın Koreş

Aynı zamanda Bahçelievler ilçesi ile birlikte Bağcılar ilçesinin Merkez-Bağlar Mahallesi’ndeki 59., 60., Şehit Hasan Uzun sokakları da kesintiden etkileniyor. Tüm bu çalışmalar, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle gerçekleştiriliyor.