Bahçelievler’de İntihar Girişimi Engellendi

İstanbul Bahçelievler’de intihar girişimi

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir adam, alışveriş merkezinin teras katındaki korkuluklardan tırmanarak intihar girişiminde bulundu. Olay, öğle saatlerinde Yenibosna Merkez Mahallesi’nde bulunan Starcity Outlet alışveriş merkezinde gerçekleşti.

çevredeki vatandaşların müdahalesi

İddialara göre bir süredir işsiz olan Zeki P. isimli şahıs, alışveriş merkezinin teras katında korkulukları aşarak kenara oturdu. Olayın fark edilmesi üzerine vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tedbir amacıyla adamın atlayabileceği alanın altına atlama yatağı koydu. Bu sırada polis ekipleri de alışveriş merkezinin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

uzun uğraşlar sonucunda başarılı sonuç

Zeki P., ekiplerin uzun süren çabaları sonrası ikna edilerek bulunduğu yerden kendi isteğiyle indikten sonra ekipler, olayı araştırmak üzere çalışma başlattı. Olayın detayları ise polis tarafından inceleniyor.