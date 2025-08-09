Bahçelievler’de Kadın Sürücüyü Kesen Şüpheli Yakalandı

BAHÇELİEVLER’DE TRAFİĞİ ENGELLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bahçelievler’de bir kadının sürücüsünün önünü keserek trafik akışını sekteye uğratan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıyor. Yapılan incelemenin ardından, idari para cezası uygulanma süreci başlatılan bu kişi hakkında adli işlemler de yürütülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bir aracın kadın sürücünün önünü kestiği anların görüntüleri üzerine bir inceleme sürecine girdi. Yapılan tespitlerde, Bahçelievler Merkez Mahallesi’nde trafik akışını engelleyip, trafik güvenliğini tehdit eden F.Y. adlı şahıs, aracıyla birlikte yakalanıyor.

CEZA VE YASAL İŞLEMLER

Yakalanan sürücü hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na bağlı olarak ‘tehlikeli şekilde şerit değiştirmek’, ‘trafik genel hükümlerine uymamak’, ‘geçiş kurallarına uymadan araç geçmek’, ‘gereksiz ve ani yavaşlamak’, ‘saygısızca araç kullanmak’, ’emniyet kemeri kullanmamak’ ve ‘yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak’ gibi maddelerden toplamda 13 bin 289 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konulduğu ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.