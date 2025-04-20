Bahçelievler’de Park Halindeki Araç Yandı

OTOMOBİL YANGINI BAHÇELİEVLER’DE MEYDANA GELDİ

Yangın, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Süreyyapaşa Caddesi’nde park halindeki bir otomobilde çıktı. Otomobilde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Yangın haberinin verilmesi üzerine olay yerine hızlıca polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak, yapılan bu müdahaleye rağmen yangın kontrol altına alınamadı.

YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.